Jugendliche raubten Dealer aus: Sechs Festnahmen

Zu dem Überfall kam es gegen 17.45 Uhr in einem Stiegenhaus in der Krugerstraße in der Inneren Stadt. Die sechs jungen Männer zwischen 16 und 19 Jahren - allesamt österreichische Staatsbürger - sollen die zwei mutmaßlichen Dealer im Alter von 14 und 16 Jahren - ebenfalls österreichische Staatsbürger - bedroht haben. Ein 16-Jähriger soll dabei eine Schreckschusspistole gezogen haben.