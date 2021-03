Ehemaliger US-Soldat (47) gestand 16 Morde

Bevor die Leichen entdeckt wurden, gab Lannon bei der Befragung durch die Polizei an, er denke, Jennifer sei mit zwei Freunden weggelaufen. Ihr Bruder, Chris Whitman, hatte allerdings von Beginn an Zweifel an dieser Version: Die 39-Jährige hätte niemals ihre Kinder ohne Weiteres verlassen. Das Verhältnis der Geschiedenen sei allerdings gut gewesen. Bei zwei der drei getöteten Männer, die in dem Wagen gefunden wurden, hatte es sich tatsächlich um Freunde Jennifers gehandelt.