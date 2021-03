Auch in Dänemark Toter nach AstraZeneca-Impfung

In Dänemark sind nach einer AstraZeneca-Impfung Behördenangaben zufolge bei zwei Krankenhausmitarbeitern Blutgerinnsel und Hirnblutungen aufgetreten. Eine der betroffenen Personen sei gestorben, teilt die für öffentliche Kliniken in Kopenhagen zuständige Behörde mit. Beide Krankenhausmitarbeiter seien weniger als 14 Tage nach ihrer Impfung krank geworden. In Österreich sorgt derzeit ein ähnlicher Fall für Schlagzeilen, nachdem eine 49 Jahre alte Krankenpflegerin aus Zwettl war nach ihrer Impfung an einer Hirnthrombose verstorben war.