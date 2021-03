Pflegerin starb nach Impfung: „Seltene Reaktion“

Im Wiener AKH kam man offenbar zur selben Erkenntnis, die bereits Forscher aus Greifswald gemacht hatten. „Da kamen uns die Deutschen zuvor“, zitieren die „NÖN“ aus dem AKH. „Wir wissen, um was es sich handelt“, verkündete Andreas Greinacher, Leiter der Transfusionsmedizin der Universitätsmedizin Greifswald (UMG), am Freitag. Ein bestimmter Mechanismus könnte den Wissenschaftlern zufolge in einzelnen Fällen über die Immunantwort des Körpers die Blutplättchen aktivieren. Das wiederum könne dann zu schwerwiegenden Hirnvenenthrombosen mit Blutplättchenmangel führen.