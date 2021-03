Wie es in der EU mit AstraZeneca nun weitergeht

Zahlreiche EU-Länder hatten in den vergangenen Tagen die Impfungen mit AstraZenca vorübergehend ausgesetzt. Nach dem Urteil der europäischen Arzneimittelbehörde EMA, wonach der Nutzen des Impfstoffs weiterhin die Risiken bei weitem überwiegt, setzen viele dieser Länder seit Freitag den Wirkstoff wieder ein. Einzig Dänemark will vorerst offiziell weiter am Stopp festhalten. Österreich hatte AstraZeneca von Anfang an nicht gestoppt.