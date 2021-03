Dänemark stoppt Impfungen mit AstraZeneca

Ähnliche Fälle in Österreich

Auch in Österreich waren in den vergangenen Tagen ein Todesfall und zwei Krankheitsfälle mit einem zeitlichen Zusammenhang mit der ersten Teilimpfung mit AstraZeneca bekannt geworden. Österreich hatte daraufhin die Impfungen mit einer bestimmten Charge des Astrazeneca-Impfstoffs gestoppt. Am Mittwochabend gab die Arzneimittelbehörde der Europäischen Union (EMA) bekannt, dass sie bisher keine Hinweise dafür habe, dass der Todes- sowie ein Krankheitsfall auf Impfungen mit dem Vakzin zurückzuführen wären.