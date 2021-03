Süßer Nachwuchs entzückt Besucher im Zoo Schmiding

Frühlingszeit heißt Babyboom im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels: Der kleine Giraffenbulle „Kiano“ hält seine Mama „Samira“ - die ihn stündlich säugen muss - und das Tierpfleger-Team ordentlich auf Trab. Seine beiden halbstarken Geschwistern „Vakilia“ und „Kimo“ freuen sich schon, wenn der Neuzugang endlich als Spielkamerad zu ihnen stößt. Und auch in anderen Gehegen fiebert man Nachwuchs entgegen. Bei den Kängurus, Kattas oder den Arabischen Oryxantilopen war es bereits so weit!