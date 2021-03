Bezirk Mödling: 25-Jähriger stahl betrunken Autos

Nur knapp einen Monat später beobachtete jetzt ein 66-Jähriger in Brunn am Gebirge, dass sich sein unversperrt in einem Innenhof abgestellter Kastenwagen in Bewegung setzte und in Richtung Maria Enzersdorf davonfuhr. Er verfolgte das Fahrzeug, verlor es aber aus den Augen. Polizisten entdeckten wenig später den Wagen, vom Lenker fehlte jedoch jede Spurt – als dieser knapp eine Stunde später zurückkam, klickten die Handschellen. Es war der 25-Jährige, der betrunken wieder zum Autodieb geworden war. Diesmal endete die Fahrt aber im Gefängnis.