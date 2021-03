TV-Streaming mit Zattoo: Was Sie wissen müssen

43 Sender in Full-HD für Ultimate-Abonnenten

Zattoo streamt mit seinen Premium- und Ultimate-Abos 79 beliebte deutschsprachige TV-Sender in HD-Auflösung auf Smart-TVs, Laptops, Tablets und Smartphones - 43 davon für Ultimate-User sogar in Full-HD-Auflösung von 1920 mal 1080 Pixeln. On-Demand-Inhalte werden ebenfalls geboten. Vom IT-Magazin „Connect“ wurde Zattoo bei der Bildqualität deswegen zum Testsieger gekürt.