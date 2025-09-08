Russland plant Ausstieg aus Antifolterkonvention

Schwere Vorwürfe von OSZE, UNO und dem EGMR

Mehr als 40 OSZE-Staaten forderten im Juli eine unabhängige Untersuchung mutmaßlicher Folter ukrainischer Kriegsgefangener durch russische Streitkräfte. Ähnliche Vorwürfe hat auch schon der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) geäußert. Laut EGMR zählen unter anderem „wahllose militärische Angriffe, Hinrichtungen von Zivilisten und ukrainischen Militärangehörigen, Folter und Vertreibung – aber auch etwa die Unterdrückung der ukrainischen Sprache in den Schulen“ dazu.