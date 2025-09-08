Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kraus siegte in Wien

Tränen nach Heim-Titel: „Ich bin stolz auf mich“

Sport
08.09.2025 09:05
Sinja Kraus mit dem Siegerpokal, daneben Miriam Bulgaru.
Sinja Kraus mit dem Siegerpokal, daneben Miriam Bulgaru.(Bild: UTC La Ville/Hilde Kutschera)

Österreichs Tennis-Ass Sinja Kraus gewann die Alpstar Ladies Open. Die Wienerin schlug im Finale Miriam Bulgaru aus Rumänien mit 3:6, 6:2, 6:3. Die Freude über den Heimtriumph im La Ville war bei allen riesengroß. Kraus steht in der neuen Weltrangliste auf Platz 128 – ihr bisher bestes Ranking. 

0 Kommentare

„Das hier ist ein ganz besonderes Turnier für mich. Und jetzt habe ich es sogar gewonnen“, sagte Sinja Kraus, als ihr die Tränen kamen. Da gab’s im UTC La Ville viel Applaus auf der Extra-Tribüne und auf der Terrasse, wo Oma Waltraude saß – und ein Hund vor Freude bellte.

Kraus holte nach Amstetten ihren zweiten W75er-Heimsieg.
Kraus holte nach Amstetten ihren zweiten W75er-Heimsieg.(Bild: UTC La Ville/Hilde Kutschera)

Die Wienerin sorgte bei den Alpstar Ladies Open Vienna, mit 60.000 Dollar dotiertes ITF-W75-Turnier, für den ersten rot-weiß-roten Heimsieg seit 2016, also seit Mira Antonitsch – und für ihren 13. ITF-Titel. „Ich war etwas nervös, habe aber super gekämpft und bin richtig stolz auf mich“, so die 23-Jährige, die gegen Miriam Bulgaru (Rum) nach dem 3:6 im ersten Satz mit 6:2 und 6:3 zurückschlug.

Die Freude war bei allen Beteiligten groß.
Die Freude war bei allen Beteiligten groß.(Bild: UTC La Ville/Hilde Kutschera)

Danach sorgten die Cheerleaderinnen der Vienna Vikings und die Batala-Trommler erneut für Show. Die Aufmachung der 19. Turnier-Auflage in Alterlaa hatte Kraus schon vorher lobend erwähnt: „Wunderschön. Man hat sich hier etwas überlegt – das sieht und spürt man.“

Die Freude war auch bei Veranstalter Raimund Stefanits, Bettina Mottl und Co. riesengroß. „Wir haben mit Sinja nicht nur eine österreichische, sondern sogar eine Wiener Siegerin, auf die wir extrem stolz sind. Es war eine sensationelle Woche. Wir wollten auch rundherum etwas bieten, das haben wir toll umgesetzt.“ Denn zum Heim-Titel gab’s drei ÖTV-Asse im Halbfinale, Besucherrekord auf dem engen Gelände, dazu viel Programm wie Kabarett-Padel-Turnier, Galaabend und Livemusik.

Die Cheerleaderinnen der Vienna Vikings.
Die Cheerleaderinnen der Vienna Vikings.(Bild: UTC La Ville/Hilde Kutschera)

Auch Billie-Jean-King-Cup-Kapitänin Marion Maruska betonte: „Die Ladies Open sind, wie auch das 75er-Turnier in Amstetten, ein wichtiger Impuls für Österreichs Damen-Tennis. Gratulation an den Veranstalter und natürlich an Sinja, die ja in die Top-100 will.“

Die Batala-Austria-Trommler mit Kraus in der Mitte.
Die Batala-Austria-Trommler mit Kraus in der Mitte.(Bild: UTC La Ville/Hilde Kutschera)

Viel positives Feedback

Stefanits blickte neben einem glücklichen Josef Gfrerer von Hauptsponsor Alpstar in die Zukunft: „Unser großer Wunsch ist es, das Turnier zumindest auf diesem Level fortzuführen. Wir haben von den Athletinnen, Betreuern und auch vom Ausland viel positive Resonanz bekommen.“

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
379.192 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.692 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.310 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1377 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1161 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Sport
Kraus siegte in Wien
Tränen nach Heim-Titel: „Ich bin stolz auf mich“
Krone Plus Logo
Vikings mit Ansage
„Wir kommen im nächsten Jahr noch stärker zurück“
In Trendsportart:
Klaus Eckel panierte alle anderen Kabarettisten
Funkstille vor Finale
Endspiel stellt enge Freundschaft auf die Probe
Austrias Frauen bereit
„Wir fahren nicht zum Paris-Anschauen hin“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf