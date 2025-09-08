Tränen nach Heim-Titel: „Ich bin stolz auf mich“

Die Freude war auch bei Veranstalter Raimund Stefanits, Bettina Mottl und Co. riesengroß. „Wir haben mit Sinja nicht nur eine österreichische, sondern sogar eine Wiener Siegerin, auf die wir extrem stolz sind. Es war eine sensationelle Woche. Wir wollten auch rundherum etwas bieten, das haben wir toll umgesetzt.“ Denn zum Heim-Titel gab’s drei ÖTV-Asse im Halbfinale, Besucherrekord auf dem engen Gelände, dazu viel Programm wie Kabarett-Padel-Turnier, Galaabend und Livemusik.