Dieb (14) entlarvt, doch der sitzt bereits in Haft

Zwei Monate nach einem Geldtaschendiebstahl im Tiroler Unterland konnten nun zwei Tatverdächtige entlarvt werden. Während man beim einen den derzeitigen Aufenthaltsort nicht kennt, weiß man beim zweiten – es handelt sich um einen erst 14-jährigen Syrer – sehr wohl, wo er gerade ist: nämlich in der Innsbrucker Justizanstalt!