Chiara Ferragni: Der gefallene Internet-Star

Chiara Ferragni (38) ist mit knapp 29 Millionen Followern eine der erfolgreichsten Influencerinnen weltweit. Als Mode-Ikone hat sie sich ein Wirtschaftsimperium aufgebaut. Am 23. September steht die Italienerin vor Gericht – wegen einer Charity-Aktion. Der Absturz eines digitalen Idols.
Selfies vor endlosen Reihen von Designertaschen, das Posieren auf Laufstegen und glamouröse Auftritte im Blitzlicht bei Fashion-Shows – so sah der Arbeitsalltag von Chiara Ferragni (38) aus. Jahrelang verkörperte die Italienerin den Traum vom digitalen Märchen: ein Mädchen aus Cremona, eine Jus-Studentin, die mit Modeblogs begann und sich mit knapp 29 Millionen Followern zur mächtigsten Influencerin weltweit hochschwang. Ihre Prominenz erfuhr noch einen Turbo: Hochzeit mit dem Rapper Fedez (35), die Geburt zweier Kinder, eine eigene Reality-TV-Show („The Ferragnez“).
