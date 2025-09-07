Chiara Ferragni: Der gefallene Internet-Star

Selfies vor endlosen Reihen von Designertaschen, das Posieren auf Laufstegen und glamouröse Auftritte im Blitzlicht bei Fashion-Shows – so sah der Arbeitsalltag von Chiara Ferragni (38) aus. Jahrelang verkörperte die Italienerin den Traum vom digitalen Märchen: ein Mädchen aus Cremona, eine Jus-Studentin, die mit Modeblogs begann und sich mit knapp 29 Millionen Followern zur mächtigsten Influencerin weltweit hochschwang. Ihre Prominenz erfuhr noch einen Turbo: Hochzeit mit dem Rapper Fedez (35), die Geburt zweier Kinder, eine eigene Reality-TV-Show („The Ferragnez“).