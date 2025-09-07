Vorteilswelt
Steht bald vor Gericht

Chiara Ferragni: Der gefallene Internet-Star

Society International
07.09.2025 07:00
Chiara Ferragni bei der Fashion Week 2025 in Bukarest. Die 38-Jährige fungierte dort als ...
Chiara Ferragni bei der Fashion Week 2025 in Bukarest. Die 38-Jährige fungierte dort als Gastgeberin eines glamourösen privaten Festes.(Bild: Getty Images)

Chiara Ferragni (38) ist mit knapp 29 Millionen Followern eine der erfolgreichsten Influencerinnen weltweit. Als Mode-Ikone hat sie sich ein Wirtschaftsimperium aufgebaut. Am 23. September steht die Italienerin vor Gericht – wegen einer Charity-Aktion. Der Absturz eines digitalen Idols.

Selfies vor endlosen Reihen von Designertaschen, das Posieren auf Laufstegen und glamouröse Auftritte im Blitzlicht bei Fashion-Shows – so sah der Arbeitsalltag von Chiara Ferragni (38) aus. Jahrelang verkörperte die Italienerin den Traum vom digitalen Märchen: ein Mädchen aus Cremona, eine Jus-Studentin, die mit Modeblogs begann und sich mit knapp 29 Millionen Followern zur mächtigsten Influencerin weltweit hochschwang. Ihre Prominenz erfuhr noch einen Turbo: Hochzeit mit dem Rapper Fedez (35), die Geburt zweier Kinder, eine eigene Reality-TV-Show („The Ferragnez“).

