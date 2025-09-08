Diese Smartphones sind Wertverlust-Meister

„Mit dem Galaxy S25 Edge tritt erstmals ein ultradünnes Smartphone in den Massenmarkt ein. Die Preisentwicklung des Modells zeigt allerdings, wie sich neue Formfaktoren unmittelbar auf die Preisentwicklung auswirken können. Gerüchte rund um ein iPhone 17 Air deuten darauf hin, dass auch Apple in dieses Segment einsteigen könnte. Sollte sich dies bewahrheiten, wird es spannend zu beobachten sein, ob sich die Preisstabilität der bisherigen iPhone-Modelle auch in einer neuen Geräteklasse fortsetzt”, erklärt Markus Nigl, Vorstandsvorsitzender von Geizhals.at.