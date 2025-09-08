Vorteilswelt
Mehr Haut als Stoff

Die nacktesten Looks bei den MTV VMAs 2025

Society International
08.09.2025 09:47
Die MTV Video Music Awards sind längst nicht mehr nur ein Musik-Spektakel – sie sind das ...
Die MTV Video Music Awards sind längst nicht mehr nur ein Musik-Spektakel – sie sind das Fashion-Feuerwerk des Jahres. Und 2025 wurde der rote Teppich zur Laufsteg-Bühne der nacktesten Outfits aller Zeiten!(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Catherine Powell, Roy Rochlin, Bryan Bedder, Noam Galai)

Haut-Alarm bei den MTV VMAs! Stars wie Tate McRae, Sabrina Carpenter & Jessica Simpson zeigten in durchsichtigen Mega-Looks mehr Haut als Stoff. Der heißeste Red Carpet des Jahres!

Die MTV Video Music Awards sind längst nicht mehr nur ein Musik-Spektakel, sondern auch der Laufsteg-Bühne der nacktesten Outfits des Jahres!

Tate McRae kam wie eine moderne Medusa – in einem durchsichtigen, weißen Kleid von Designer Ludovic de Saint Sernin mit weißem Höschen als Blickfang. Bustier, nackte Haut, viel Fantasie: Die Fans waren elektrisiert.

Tate McRae
Tate McRae(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

Nikki Glaser legte mit einem tief ausgeschnittenen, schwarzen Hauch von Nichts nach – sexy, schlicht, aber brandgefährlich. Auch hier freier Blick aufs Höschen. 

Nikki Glaser
Nikki Glaser(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Sabrina Carpenter schickte dagegen die Diva in sich über den Teppich: rotes Glamour-Kleid mit glitzernden Blumen, dazu eine freche Boa. Auf der Bühne zeigte sie sich dann gewohnt freizügig im Glitzer-BH. 

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter(Bild: AFP/DIMITRIOS KAMBOURIS)
Sabrina Carpenter bei ihrem Auftritt
Sabrina Carpenter bei ihrem Auftritt(Bild: AP/Charles Sykes)

Überraschung des Abends: Jessica Simpson – nach 20 Jahren VMAs-Pause zurück! Und wie: im fast komplett transparenten Christian-Siriano-Dress mit Korsett-Bustier und sichtbar schwarzen High-Waist-Pants. Die Pop-Queen zeigte, dass sie’s immer noch kann.

Jessica Simpson
Jessica Simpson(Bild: AP/Evan Agostini)

Zara Larsson brachte Sommer-Feeling mit einem funkelnden Mini voller 3D-Blumen, während FKA twigs mit Underboob und Bauchmuskeln für Aufsehen sorgte.

Zara Larsson
Zara Larsson(Bild: AFP/DIMITRIOS KAMBOURIS)
FKA twigs
FKA twigs(Bild: AFP/DIMITRIOS KAMBOURIS)

Auch die Männer trauten sich: Yungblud ließ Shirt und Hemd links liegen, präsentierte sich halbnackt in Lederpants.

Yungblud l
Yungblud l(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
Yungblud l
Yungblud l(Bild: AP/Evan Agostini)

Lenny Kravitz setzte auf offenen Blazer und gestählte Muskeln – der Rockgott bleibt sich treu.

Lenny Kravitz
Lenny Kravitz(Bild: AFP/DIMITRIOS KAMBOURIS)

Reality-Star Melissa Gorga kam in schwarzer Spitze und Glitzer, Taylor Momsen im bra-top und Killer-Abs, während Social-Media-Star Alix Earle mit einem weißen Cut-Out-Dress fast den Schockmoment des Abends lieferte – so riskant sah das aus!

Melissa Gorga
Melissa Gorga(Bild: AFP/DIMITRIOS KAMBOURIS)
Taylor Momsen
Taylor Momsen(Bild: AP/Evan Agostini)
Alix Earle
Alix Earle(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

Und dann noch Olandria Carthen: roter Korsett-Traum mit Handschuhen, ein Look wie pure Erotik.

Olandria Carthen
Olandria Carthen(Bild: AFP/DIMITRIOS KAMBOURIS)

Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen.

Künstlerin des Jahres
Von den VMAs zum MSG: Lady Gagas Mega-Show
08.09.2025

Lady Gaga wurde in diesem Jahr als „Künstlerin des Jahres“ ausgezeichnet und erhielt drei weitere Preise. Ariana Grande und Sabrina Carpenter gewannen je drei. Zudem wurden unter anderem Busta Rhymes, Ricky Martin und Mariah Carey mit Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Lenny Kravitz überreicht Lady Gaga die wichtigste Auszeichnung des Abends für die „Künstlerin ...
Lenny Kravitz überreicht Lady Gaga die wichtigste Auszeichnung des Abends für die „Künstlerin des Jahres“.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Im vorigen Jahr hatte Taylor Swift als große Gewinnerin bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV sieben der begehrten Trophäen abgeräumt.

Folgen Sie uns auf