Die nacktesten Looks bei den MTV VMAs 2025

Haut-Alarm bei den MTV VMAs! Stars wie Tate McRae, Sabrina Carpenter & Jessica Simpson zeigten in durchsichtigen Mega-Looks mehr Haut als Stoff. Der heißeste Red Carpet des Jahres!
Die MTV Video Music Awards sind längst nicht mehr nur ein Musik-Spektakel, sondern auch der Laufsteg-Bühne der nacktesten Outfits des Jahres!
Tate McRae kam wie eine moderne Medusa – in einem durchsichtigen, weißen Kleid von Designer Ludovic de Saint Sernin mit weißem Höschen als Blickfang. Bustier, nackte Haut, viel Fantasie: Die Fans waren elektrisiert.
Nikki Glaser legte mit einem tief ausgeschnittenen, schwarzen Hauch von Nichts nach – sexy, schlicht, aber brandgefährlich. Auch hier freier Blick aufs Höschen.
Sabrina Carpenter schickte dagegen die Diva in sich über den Teppich: rotes Glamour-Kleid mit glitzernden Blumen, dazu eine freche Boa. Auf der Bühne zeigte sie sich dann gewohnt freizügig im Glitzer-BH.
Überraschung des Abends: Jessica Simpson – nach 20 Jahren VMAs-Pause zurück! Und wie: im fast komplett transparenten Christian-Siriano-Dress mit Korsett-Bustier und sichtbar schwarzen High-Waist-Pants. Die Pop-Queen zeigte, dass sie’s immer noch kann.
Zara Larsson brachte Sommer-Feeling mit einem funkelnden Mini voller 3D-Blumen, während FKA twigs mit Underboob und Bauchmuskeln für Aufsehen sorgte.
Auch die Männer trauten sich: Yungblud ließ Shirt und Hemd links liegen, präsentierte sich halbnackt in Lederpants.
Lenny Kravitz setzte auf offenen Blazer und gestählte Muskeln – der Rockgott bleibt sich treu.
Reality-Star Melissa Gorga kam in schwarzer Spitze und Glitzer, Taylor Momsen im bra-top und Killer-Abs, während Social-Media-Star Alix Earle mit einem weißen Cut-Out-Dress fast den Schockmoment des Abends lieferte – so riskant sah das aus!
Und dann noch Olandria Carthen: roter Korsett-Traum mit Handschuhen, ein Look wie pure Erotik.
Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen.
Lady Gaga wurde in diesem Jahr als „Künstlerin des Jahres“ ausgezeichnet und erhielt drei weitere Preise. Ariana Grande und Sabrina Carpenter gewannen je drei. Zudem wurden unter anderem Busta Rhymes, Ricky Martin und Mariah Carey mit Ehrenpreisen ausgezeichnet.
Im vorigen Jahr hatte Taylor Swift als große Gewinnerin bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV sieben der begehrten Trophäen abgeräumt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.