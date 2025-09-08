Die nacktesten Looks bei den MTV VMAs 2025

Die MTV Video Music Awards sind längst nicht mehr nur ein Musik-Spektakel, sondern auch der Laufsteg-Bühne der nacktesten Outfits des Jahres!

Tate McRae kam wie eine moderne Medusa – in einem durchsichtigen, weißen Kleid von Designer Ludovic de Saint Sernin mit weißem Höschen als Blickfang. Bustier, nackte Haut, viel Fantasie: Die Fans waren elektrisiert.