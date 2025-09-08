Selenskyj nach Angriff: „Putin will Welt testen“

Trump kündigt Gespräche mit europäischen Politikern an

In den USA ist man durchaus bereit, weiter den Druck zu erhöhen. Das erklärte US-Präsident Donald Trump am Sonntagabend auf eine Reporterfrage nach weiteren Sanktionen. Trump ging aber nicht ins Detail. Er kündigte aber Gespräche mit europäischen Politikern über eine Lösung des Ukraine-Kriegs an. „Einzelne europäische Spitzenpolitiker kommen am Montag oder Dienstag in unser Land“, sagte Trump. Wen er damit meinte, war zunächst unklar. Das Weiße Haus äußerte sich dazu zunächst nicht.