Terroralarm in Israel
Schießerei in Jerusalem fordert mehrere Todesopfer
Bei einer Schießerei im Norden Jerusalems sind mehrere Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Die israelische Polizei spricht von einem Terroranschlag. Die beiden Angreifer sollen erschossen worden sein.
Um 10.13 Uhr lokaler Zeit eröffnete einer der Attentäter das Feuer auf eine Bushaltestelle nahe der Ramot-Kreuzung im Norden Jerusalems. Ein Bus und wartende Personen wurden getroffen.
Vier männliche Opfer seien am Ort des Anschlags im Norden der Stadt für tot erklärt worden. Eine Frau starb nach Krankenhausangaben später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.
Bilder der Szenen vor Ort:
Angriff an Haltestelle: „Bus durchlöchert“
Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender „Channel 13“, zwei bewaffnete Männer seien an einer Kreuzung in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. „Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert“, sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.
Beiträge im Internet zeigen Videos des Einsatzes:
Sanitäter kümmerten sich um die Verletzte, mehrere seien in kritischem Zustand. Die zwei Attentäter wurden laut Nachrichtenportal „ynet“ von der Polizei „außer Gefecht gesetzt“. Israelischen Angaben zufolge soll es sich um zwei Palästinenser aus dem Westjordanland handeln, wo die Netanyahu-Regierung neue Siedlungsprojekte genehmigt hatte.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hielt nach dem Anschlag nach Angaben seines Büros eine Lageberatung mit Sicherheitsrepräsentanten ab.
Situation zugespitzt
Die Exekutive bezeichnete die mutmaßlichen Täter als Terroristen. Die genaue Identität und das Motiv waren zunächst jedoch nicht klar. Der Nahost-Konflikt hatte sich zuletzt rund um eine angesagte Großoffensive von Israels Militär in Gaza-Stadt noch einmal zugespitzt. Die stockenden Verhandlungen mit der militanten Palästinenserorganisation über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und über die Freilassung der verbliebenen, israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas sorgt zudem für Unruhen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.