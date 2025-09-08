Prinzessin Kate: War blond nur ein Sommerflirt?

Bei ihrem jüngsten Auftritt zur Frauen-Rugby-WM im Amex Stadium in East Sussex jubelte die Ehefrau von Thronfolger Prinz William strahlend von den Tribünen. Doch während die Spielerinnen auf dem Feld Vollgas gaben, war für viele Fans nur eines interessant: Kates Haare! Statt der hellen Strähnchen, die sie erst vor wenigen Tagen nach ihrem Griechenland-Urlaub zeigte, glänzte ihre Mähne nun wieder in ihrem klassischen, satten Braun.