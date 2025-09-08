Prinzessin Kate: War blond nur ein Sommerflirt?

Eben noch blond, jetzt wieder brünett – Prinzessin Kate (43) sorgt mit ihrer Haarfarbe erneut für Gesprächsstoff.
Bei ihrem jüngsten Auftritt zur Frauen-Rugby-WM im Amex Stadium in East Sussex jubelte die Ehefrau von Thronfolger Prinz William strahlend von den Tribünen. Doch während die Spielerinnen auf dem Feld Vollgas gaben, war für viele Fans nur eines interessant: Kates Haare! Statt der hellen Strähnchen, die sie erst vor wenigen Tagen nach ihrem Griechenland-Urlaub zeigte, glänzte ihre Mähne nun wieder in ihrem klassischen, satten Braun.
Eine Frage des Lichteinfalls
Ein abrupter Farbwechsel – oder einfach nur eine Frage des Lichts? Fotos aus verschiedenen Winkeln zeigen mal mehr Blond, mal mehr Braun. Offenbar hat die Royal blonde Strähnen im Deckhaar. Royal-Insider meinen: „Kate liebt es, kleine Akzente zu setzen. Aber am Ende fühlt sie sich mit ihrem natürlichen Look am wohlsten.“
Schlimme Kritiken im Netz für Blond-Look
Dabei hagelte es in den sozialen Netzwerken zuletzt reichlich Kritik: Der Blond-Look habe sie „älter gemacht“ oder gar „wie eine Perücke“ wirken lassen, schrieben User. Doch Haar-Ikonen wie Star-Stylist Sam McKnight verteidigen die Prinzessin: „Eine Frau definiert sich nicht über Strähnchen. Haare sind Persönlichkeit, Selbstbewusstsein – und manchmal eben auch Rüstung.“
Kate selbst ließ sich den Spaß am Rugby-Abend nicht nehmen: Sie lachte, feuerte an und wirkte so entspannt wie lange nicht. Währenddessen verfolgte William zeitgleich ein anderes Match – als Patron des walisischen Rugby-Verbands. Zu Hause dürfte die sportliche Rivalität also weitergehen – Haarfarbe hin oder her.
Ob Kate nun dauerhaft wieder brünett bleibt oder uns bald mit einer neuen Nuance überrascht, bleibt offen. Klar ist nur: Ihre Frisur sorgt weltweit für Schlagzeilen – ganz egal, ob blond oder braun.
