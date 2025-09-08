Jetzt bewerben: Österreich wählt neue ESC-Hoffnung

Am 20. Februar 2026 steigt die rot-weiß-rote ESC-Fieberkurve erstmals auf gerade noch gesunde Höchststände: An diesem Tag kürt der ORF in der Castingshow „Vienna Calling“ jenen heimischen Act, der Österreich am 16. Mai im Finale des 70. Eurovision Song Contest vertreten wird.
Interessierte Musikerinnen und Musiker, die sich in einer Reihe mit Udo Jürgens, Conchita und zuletzt JJ als heimische ESC-Gewinner sehen, können sich nun für die Show bewerben.
Publikum stimmt ab
„Der ESC 2026 in Wien ist der größte Event, der im kommenden Jahr in Österreich ausgetragen wird. Unser erklärtes Ziel ist, das ganze Land einzubinden und zu begeistern“, begründete ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung ihre Entscheidung, erstmals seit 2016 einen nationalen Vorentscheid zur Kür des ESC-Kandidaten oder der -Kandidatin abzuhalten, bei dem auch das Publikum mitzumischen hat.
Keine Einschränkungen
Bis 15. Oktober können sich Acts nun für eines von zwölf Tickets für die ORF 1-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ bewerben, wobei man am Küniglberg bewusst keine Einschränkung bezüglich der Stilistik treffen möchte. „Ob englischsprachiger Popsong, deutschsprachige Nummer oder eingängiger Dialekthit – der ORF öffnet die Bühne für das gesamte Musikland Österreich“, heißt es am Montag in der Ausschreibung.
Bewerbungen unter https://songcontest.orf.at
Einzige Voraussetzung neben den Song-Contest-üblichen Formalien wie drei Minuten Länge, maximal sechs Performern auf der Bühne und ein Mindestalter von 16 Jahren: Der eingereichte Song darf vor dem 1. September 2025 nicht kommerziell veröffentlicht oder aufgeführt worden sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.