Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

20. Februar 2026

Jetzt bewerben: Österreich wählt neue ESC-Hoffnung

Adabei Österreich
08.09.2025 10:56
Wer wird JJs Nachfolger? Am 20. Februar 2026 wird der nächste Song-Contest-Teilnehmer ...
Wer wird JJs Nachfolger? Am 20. Februar 2026 wird der nächste Song-Contest-Teilnehmer Österreichs gewählt!(Bild: AP/Martin Meissner)

Am 20. Februar 2026 steigt die rot-weiß-rote ESC-Fieberkurve erstmals auf gerade noch gesunde Höchststände: An diesem Tag kürt der ORF in der Castingshow „Vienna Calling“ jenen heimischen Act, der Österreich am 16. Mai im Finale des 70. Eurovision Song Contest vertreten wird.

0 Kommentare

Interessierte Musikerinnen und Musiker, die sich in einer Reihe mit Udo Jürgens, Conchita und zuletzt JJ als heimische ESC-Gewinner sehen, können sich nun für die Show bewerben.

Publikum stimmt ab
„Der ESC 2026 in Wien ist der größte Event, der im kommenden Jahr in Österreich ausgetragen wird. Unser erklärtes Ziel ist, das ganze Land einzubinden und zu begeistern“, begründete ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung ihre Entscheidung, erstmals seit 2016 einen nationalen Vorentscheid zur Kür des ESC-Kandidaten oder der -Kandidatin abzuhalten, bei dem auch das Publikum mitzumischen hat.

Lesen Sie auch:
Die Bilder des Eurovision Song Contest im Jahr 2015 gingen um die Welt und bedeuteten für die ...
Rechnet sich das?
Wien lässt sich Songcontest 22,6 Millionen kosten
20.08.2025
Schlappe für Innsbruck
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
20.08.2025

Keine Einschränkungen
Bis 15. Oktober können sich Acts nun für eines von zwölf Tickets für die ORF 1-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ bewerben, wobei man am Küniglberg bewusst keine Einschränkung bezüglich der Stilistik treffen möchte. „Ob englischsprachiger Popsong, deutschsprachige Nummer oder eingängiger Dialekthit – der ORF öffnet die Bühne für das gesamte Musikland Österreich“, heißt es am Montag in der Ausschreibung.

Bewerbungen unter https://songcontest.orf.at

Einzige Voraussetzung neben den Song-Contest-üblichen Formalien wie drei Minuten Länge, maximal sechs Performern auf der Bühne und ein Mindestalter von 16 Jahren: Der eingereichte Song darf vor dem 1. September 2025 nicht kommerziell veröffentlicht oder aufgeführt worden sein.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
„Wir können unser Glück kaum fassen“
Süße Baby-News
„GZSZ“-Star Anne Menden ist schwanger
Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro Lombardi: „Bin extrem dünn geworden!“
„Extrem dünn geworden“
Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro
„Sopranos“-Star Jerry Adler ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
Wurde 96 Jahre alt
Trauer um „Sopranos“-Star: Jerry Adler gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
379.192 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.692 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.310 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1377 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1161 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Adabei Österreich
20. Februar 2026
Jetzt bewerben: Österreich wählt neue ESC-Hoffnung
Paar Nummer Vier!
Sabrina Wlk zieht mit Ex Daniel ins „Forsthaus“
Viele Promis dabei
„Ope(r)n Air“: „Eine Feier der Leidenschaft“
Edtstadlers Wandel
Neues Amt, neue Kleider für die Landeshauptfrau
Von Rocky zum Weltstar
Top-Manager Baha produziert Stallone-Streifen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf