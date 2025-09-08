„Schöne Stadt!“ Jannik Sinner schlägt in Wien auf

Gestern noch in New York, schon bald in Wien – US-Open-Finalist Jannik Sinner schlägt bei den Erste Bank Open von 18. bis 26. Oktober in der Stadthalle auf.
„Es ist ein spezielles Turnier, Wien eine schöne Stadt“, lässt sich die nunmehrige Nummer zwei der Welt in einer Aussendung zitieren. Seit Montagvormittag ist jedenfalls fix: Der Südtiroler wir der Top-Spieler bei den Erste Bank Open.
„Sehr schöne Erinnerungen“
„Hallo, ich bin der Jannik“, beginnt Sinner eine Videobotschaft: Er freue sich sehr, „wieder zurück zu sein. Ich habe ja sehr schöne Erinnerungen an das Turnier, das ich vor zwei Jahren gewonnen haben.“
Wildcards für Österreicher
Und könnte es dort auch mit Österreichern zu tun bekommen. Was nämlich seit Montag auch feststeht: Sebastian Ofner und Filip Misolic erhalten jeweils eine Wildcard.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.