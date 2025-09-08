Vorteilswelt
Erste Bank Open

„Schöne Stadt!“ Jannik Sinner schlägt in Wien auf

Tennis
08.09.2025 09:47
US-Open-Finalist Jannik Sinner (li.) kommt nach Wien
US-Open-Finalist Jannik Sinner (li.) kommt nach Wien(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Gestern noch in New York, schon bald in Wien – US-Open-Finalist Jannik Sinner schlägt bei den Erste Bank Open von 18. bis 26. Oktober in der Stadthalle auf.

„Es ist ein spezielles Turnier, Wien eine schöne Stadt“, lässt sich die nunmehrige Nummer zwei der Welt in einer Aussendung zitieren. Seit Montagvormittag ist jedenfalls fix: Der Südtiroler wir der Top-Spieler bei den Erste Bank Open.

(Bild: AFP/Getty Images)

„Sehr schöne Erinnerungen“
„Hallo, ich bin der Jannik“, beginnt Sinner eine Videobotschaft: Er freue sich sehr, „wieder zurück zu sein. Ich habe ja sehr schöne Erinnerungen an das Turnier, das ich vor zwei Jahren gewonnen haben.“

Wildcards für Österreicher
Und könnte es dort auch mit Österreichern zu tun bekommen. Was nämlich seit Montag auch feststeht: Sebastian Ofner und Filip Misolic erhalten jeweils eine Wildcard.

