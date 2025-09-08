Steyr Motors gründet Unternehmen in Singapur

Partner bei der Gründung des Joint Ventures, also eines gemeinsamen Tochterunternehmens, ist der asiatische Dieselmotorenhersteller Shangyan Power Technology Jiangsu Co., Ltd. Der Start des Projekts ist für Ende 2025 geplant. Ab 2026 soll das Joint Venture Steyr Motors innerhalb von fünf Jahren zusätzliche 65 Millionen Euro Umsatz und 13 Millionen Euro beim operativen Ergebnis vertraglich garantieren. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2025 machte Steyr Motors 23,1 Millionen Euro Umsatz, das operative Ergebnis lag bei 3,4 Millionen Euro.