65 Mio. Euro Umsatz

Steyr Motors gründet Unternehmen in Singapur

Oberösterreich
08.09.2025 09:59
Der Motorenhersteller Steyr Motors gründet ein Joint Venture in Asien.
Der Motorenhersteller Steyr Motors gründet ein Joint Venture in Asien.

Von Steyr nach Singapur: Der oberösterreichische Motorenhersteller Steyr Motors gründet gemeinsam mit einem Partnerunternehmen ein Joint Venture in Asien. Das bringt dem Vernehmen nach vertraglich garantiert 65 Millionen Euro Umsatz innerhalb von fünf Jahren.

Partner bei der Gründung des Joint Ventures, also eines gemeinsamen Tochterunternehmens, ist der asiatische Dieselmotorenhersteller Shangyan Power Technology Jiangsu Co., Ltd. Der Start des Projekts ist für Ende 2025 geplant. Ab 2026 soll das Joint Venture Steyr Motors innerhalb von fünf Jahren zusätzliche 65 Millionen Euro Umsatz und 13 Millionen Euro beim operativen Ergebnis vertraglich garantieren. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2025 machte Steyr Motors 23,1 Millionen Euro Umsatz, das operative Ergebnis lag bei 3,4 Millionen Euro.

Profiteur der Aufrüstung
Steyr Motors produziert Spezialmotoren, vor allem für militärische Fahrzeuge, aber auch für zivile sowie für den maritimen Bereich, für Kampfpanzer und Lokomotiven. Im Zuge der europaweiten Milliardeninvestitionen in Verteidigung gab das börsennotierte Unternehmen aus der Eisenstadt zuletzt mehrere neue Großaufträge bekannt. Steyr Motors hat rund 130 Mitarbeiter.

Wachstumschancen in Asien
Für das Joint Venture seien seitens Steyr Motors kein zusätzliches Kapital für Investitionen oder Working Capital notwendig. Es eröffne jedoch neue Wachstumschancen im asiatischen Raum und schaffe ein erweitertes Produktportfolio, heißt es. „Die neue Produktlinie ergänzt die bestehenden Kernprodukte von Steyr Motors ohne Überschneidungen mit aktuellen Produkten und eröffnet dem Unternehmen somit neue Kundensegmente“, schreibt das Unternehmen.

