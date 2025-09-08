Asylwende? Massiver Rückgang bei Anträgen in EU

Rückgang in Österreich über EU-Schnitt

In Österreich lag der Rückgang der Asylanträge über dem EU-Durchschnitt. Nachdem es lange Zeit auf dem zweiten Platz bei den Asylanträgen gelegen war, ist es mittlerweile auf dem zehnten Platz (gemessen an der Bevölkerungszahl, neunter Platz in absoluten Zahlen). Rund zwei Drittel der in Österreich gestellten Asylanträge seien keine originären Anträge, hieß es mit Blick auf die Statistik von Jänner bis Juli weiter.