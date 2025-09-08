Brisant! Affäre von Horner zurück in der Formel 1

Anfang 2024 stand Hewitson im Zentrum eines Skandals. Nur zwei Tage vor dem Saisonstart in Bahrain wurden Dutzende Fotos und angebliche Chat-Nachrichten publik, die eine Affäre mit Horner belegen sollten. Zwar überstand der Brite den Eklat und sogar seine Ehefrau Geri Halliwell hielt zu ihm, doch das Red-Bull-Imperium wankte und Hewitson wurde suspendiert.