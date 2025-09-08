Brisant! Affäre von Horner zurück in der Formel 1

Brisante Rückkehr in der Formel 1! Fiona Hewitson, die ehemalige Assistentin und vermeintliche Affäre von Ex-Teamchef Christian Horner heuert erneut in der Königsklasse an.
Da staunten viele im Fahrerlager von Monza nicht schlecht: Beim Italien-GP tauchte Cadillac-Boss Dan Towriss mit überraschender Begleitung auf – an seiner Seite Fiona Hewitson, die frühere Assistentin von Ex-Red-Bull-Teamchef Christian Horner.
Anfang 2024 stand Hewitson im Zentrum eines Skandals. Nur zwei Tage vor dem Saisonstart in Bahrain wurden Dutzende Fotos und angebliche Chat-Nachrichten publik, die eine Affäre mit Horner belegen sollten. Zwar überstand der Brite den Eklat und sogar seine Ehefrau Geri Halliwell hielt zu ihm, doch das Red-Bull-Imperium wankte und Hewitson wurde suspendiert.
Trotz Max Verstappens vierter WM-Krone rutschten die Bullen in der Konstrukteurswertung hinter Ferrari und McLaren auf den dritten Platz ab. 2025 setzte sich dieser Abwärtstrend fort: Zahlreiche Mitarbeiter verließen das Team und vor acht Wochen musste schließlich auch Horner seinen Posten räumen.
Neuer Job bei Cadillac
Nun ist Fiona Hewitson zurück in der Königsklasse: Sie arbeitet künftig als Assistentin von Cadillac-Boss Dan Towriss, der 2026 mit seinem Team in die Formel 1 einsteigen wird. Damit wird sie wieder ein regelmäßiger Gast im Paddock sein.
Ein Comeback, mit dem im Fahrerlager kaum jemand gerechnet hatte und das garantiert für neuen Gesprächsstoff sorgen wird. Vor allem dann, wenn auch Horner einen neuen Job in der Formel 1 annimmt.
