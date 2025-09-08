Mythos im Video: Berge, Wasser und in der Luft!

Der Red Bull Dolomitenmann 2025 hat den Teilnehmenden wieder alles abverlangt. Am Samstag gingen Profis und Amateure in Teams, von Lienz aus startend, in vier Disziplinen an den Start. Am Boden, auf dem Rad, in der Luft und im Wasser wurden die Athleten auf die Probe gestellt. Die Highlights gibts hier im Video!