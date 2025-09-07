Wie „Christfluencerinnen“ Glauben zu Geld machen

Sie stehen auf, machen Sport und lesen die Bibel: So sieht der Morgen vieler selbsternannter „Christfluencerinnen“ aus – zumindest wenn man ihren Videos auf TikTok und Instagram glaubt. Bei den christlichen Influencerinnen handelt es sich meist um junge Frauen, die sich dem Glauben und Jesus verschrieben haben. In den sozialen Medien wollen sie andere Menschen mit ihrem Glauben inspirieren – und dabei auch Geld machen.