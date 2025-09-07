Unsere Politiker machen sich eine Gaudi im Netz

Es war ein Kommen und Gehen, ein Sitzen und Reden. Aber vor allem war es eine große Inszenierung mit strengem Zeitkorsett. Die Regierung war Mitte der vergangenen Woche zur großen Regierungsklausur zusammengekommen. Im Vorfeld hatten die Kabinettsmitarbeiter ein Programm zusammengestellt, das – zeitlich durchgetaktet – bei näherer Betrachtung durchaus viel Platz für die Außendarstellung ließ. Fototermine für Journalisten davor, dazwischen, danach. Und extra vermerkt im Programm: „Pause und Möglichkeit für Social-Media-Aufnahmen“.