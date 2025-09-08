Supertramp-Mitbegründer Rick Davies ist tot

Die Musikwelt trauert: Rick Davies, der die Band Supertramp mitbegründet hatte, ist am vergangenen Samstag (6. September) gestorben. Nach über zehn Jahren Kampf gegen eine schwere Krebserkrankung erlag der gebürtige Brite in seinem Haus auf Long Island einer seltenen Form von Knochenmarkskrebs.

Band trauert um den Sänger

„Das Supertramp-Team ist sehr traurig, den Tod des Supertramp-Gründers Rick Davies nach langer Krankheit bekannt zu geben“, schrieb die Band in einer Erklärung. Weiter heißt es von der Band: „Abseits der Bühne war Rick für seine Wärme, sein Durchhaltevermögen und seine Hingabe zu seiner Frau Sue bekannt, mit der er über fünf Jahrzehnte lang zusammen war“ Nachdem er schwere gesundheitliche Probleme hatte und nicht mehr mit Supertramp auf Tournee gehen konnte, habe er es genossen, mit seinen Freunden aus der Heimatstadt als Ricky and the Rockets aufzutreten.

