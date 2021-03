Schüler sitzen (noch) zwischen zwei Stühlen

Direktor nicht in Entscheidung involviert

Für den Reuttener WK-Obmann Wolfgang Winkler erschließt sich allerdings nicht, warum eine zweite Klasse nicht schulautonom einfach von der Innsbrucker Direktion installiert wird. „Der Erfolg in Reutte freut mich außerordentlich“, sagt Helmut Stecher, neuer Direktor der „Mutter-HTL“ Anichstraße, „ich bin in diese Entscheidung aber nicht eingebunden und kenne auch die Verträge nicht, die vor meiner Zeit abgeschlossen wurden.“ Er würde auch einer künftigen Eigenständigkeit positiv gegenüber stehen. Offene Türe in Reutte, denn die Autarkie ist das, was sich die Initiatoren WK, Gemeinden und Plansee Group künftig wünschen. Für den Moment hofft man aber darauf, nicht ausselektieren zu müssen. „Die Ressourcen und Räumlichkeiten wären da“, weiß HAK-Direktor Werner Hohenrainer.