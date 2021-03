Überwachungskamera-Hack: Schweizer angeklagt

Ein US-Geschworenengericht hat am Donnerstag einen Schweizer Hacker angeklagt. Der 21-Jährige mit Sitz in Luzern wird verdächtigt, Anfang März Zehntausende von Video-Überwachungskameras in den USA gehackt zu haben. Zuvor soll der junge Mann, im Internet bekannt unter den Namen „deletescape“ und „tillie crimew“, bereits in zahlreiche Computer eingebrochen sein und Daten gestohlen haben, wie das US-Justizministeriums erklärte.