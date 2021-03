Hacker zapften 150.000 Überwachungskameras an

Wie Bloomberg in der Nacht auf Mittwoch berichtete, demonstrierten die Hacker Aufnahmen aus einem Polizeirevier im US-Bundesstaat Massachusetts, einem Gefängnis in Alabama und einem Krankenhaus in Florida. In dem Gefängnis sei es ihnen gelungen, 330 Kameras anzuzapfen. Bei Tesla seien es 222 Kameras gewesen. Demnach führten die Hacker dem Finanzdienst Aufnahmen vom Standort des Elektroautopioniers in Shanghai vor.