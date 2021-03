Skoda Kushaq: Das Sanskrit-SUV startet in Indien

Mit seiner Länge von 4,22 Metern sowie seinem Radstand von 2,65 Metern dürfte der Kushaq in Indien eher der Mittelklasse zuzuordnen sein. Bis zu fünf Personen können Platz nehmen, das Kofferraumvolumen beträgt 385 Liter. Optisch orientiert sich das indische SUV an Designvorlagen von Kamiq und Karoq. In den höheren Ausstattungslinien verfügt es über LED-Leuchten, Leichtmetallfelgen, schlüssellosen Zugang sowie ein Glasschiebedach. Eine Klimaanlage ist ab Werk an Bord. Ebenfalls serienmäßig ist eine Ablage auf der Instrumententafel. Hier lässt sich der traditionelle Glücksbringer des indischen Autofahrers befestigen.