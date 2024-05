Schlager: „Davon hängt meine EM-Teilnahme ab“

ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager fällt nach einer Operation am Meniskus im linken Knie am Montagabend in Innsbruck für einige Zeit aus. Die Europameisterschaft in Deutschland hat der 28-jährige Salzburger aber noch nicht abgeschrieben. „Ich werde ab sofort und mit aller Kraft arbeiten und versuchen, den Heilungsprozess schnellstmöglich zu absolvieren. Davon sei letztlich auch abhängig, ob sich eine EM-Teilnahme noch ausgehe oder nicht“, sagte der 28-Jährige.