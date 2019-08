Skoda Kamiq: Der Überflieger unter den Klein-SUVs

Unterm Strich

Von billig kann insgesamt nicht die Rede sein - aber von viel Auto fürs Geld. Mehr als anderswo in diesem Segment. In Sachen Anmutung, Platzangebot, Digitalisierung und Assistenzsysteme wird weit mehr geboten, als in der Klasse und in dem Preissegment üblich ist. Markteinführung ist am 27. September 2019.