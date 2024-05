UEFA erwartet 2,4 Milliarden Euro Einnahmen bei EM

Die Europameisterschaft startet am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel in der Münchner Allianz Arena zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland. Das Ziel aller teilnehmenden Mannschaften ist das Finale am 14. Juli 2024 im Olympiastadion in Berlin.

(Bild: AFP/APA/John MACDOUGALL)