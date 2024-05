Auto von Urlaubern ging nach Crash in Flammen auf

Spektakulärer Verkehrsunfall am Dienstagvormittag im Tiroler Unterland: Eine Tirolerin (40) geriet mit ihrem Wagen, in dem sich auch ihre einjährige Tochter befand, in Kirchberg auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw eines Schweizer Ehepaars. Letzterer überschlug sich und fing dann sogar noch Feuer!