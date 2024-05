Wahlfreiheit hat Väterkarenz ausgebremst

Während in Schweden jede zweite Mutter mit Kindern unter drei Jahren arbeitetet (Daten aus 2020), ist es in Österreich nur jede dritte. Hierzulande gibt es außerdem mehr Mütter, die weder arbeiten noch in Karenz sind. Nur 16 Prozent der Väter, deren Kinder 2019 geboren wurden, haben nach der Geburt einmal Kinderbetreuungsgeld bezogen. In Schweden waren 88 Prozent der Väter in Elternteilzeit.