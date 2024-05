Sechsjährige misshandelt: „Mama, es tut so weh!“

Richterin Marlene Moshammer vergisst zwar in ihrem Eifer, Staatsanwältin Doris Wieser für die Anklage das Wort zu erteilen – aber so nach und nach kommt beim Prozess am Landesgericht Klagenfurt trotzdem heraus, welche unfassbaren Taten drei Kärntnern vorgeworfen werden: Sie sollen ein kleines Mädchen, ihre Tochter, Stieftochter und Stiefenkelin, heute erst neun Jahre alt, über lange Zeit hinweg emotional gequält und auch körperlich misshandelt zu haben. Auf perfide Art und Weise. „Ich war immer schlimm“, wird die Kleine später Bezugspersonen erzählen. „Deswegen waren sie so böse zu mir.“