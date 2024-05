Siegt Modi wieder, dann stirbt Indiens Demokratie

Bis zum 1. Juni haben die Wahlberechtigten auf dem Subkontinent Zeit, ihre Stimme abzugeben. Am 4. Juni wird dann elektronisch ausgezählt und das Endergebnis verkündet. Alle Prognosen deuten darauf hin, dass der seit zehn Jahren regierende Ministerpräsident Narendra Modi auf eine dritte Amtszeit zusteuert. Seine hindunationalistische BJP tritt gegen ein zerstrittenes Bündnis von zwei Dutzend Oppositionsparteien an. Mit einem Sieg wäre der 73-Jährige der zweite Premier nach dem Unabhängigkeitshelden Jawaharlal Nehru, der eine dritte Amtszeit in Folge regiert.