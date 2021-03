Schutz für Jugend: Lieber aufklären statt strafen

Das Netzwerk „Over the Limit“ leistet schon seit elf Jahren Präventionsarbeit bei der Jugend in der Stadt. Nun ist aus aktuellem Anlass Vandalismus ein Thema. Mutwillige Beschädigungen verursachen jährlich Kosten in Höhe von rund 25.000 Euro. Das neue Projekt wurde gestern, Donnerstag, im Schulhof der Sport-Mittelschule in St. Stefan offiziell vorgestellt.