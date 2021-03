Wahlfälschungs-Affäre landet nun vor Gericht

In der Causa um Wahlfälschungs-Vorwürfe bei der Wirtschaftskammerwahl im Vorjahr gab es nun eine erste Verhandlung im Bezirksgericht Neusiedl am See. Zwei Beschuldigte erhielten eine Diversion und müssen eine Geldstrafe zahlen. Die Staatsanwaltschaft könnte dies allerdings noch beeinspruchen.