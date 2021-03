Arge Erinnerungen: „Wollte am liebsten sterben“

„Ich konnte nicht mehr, heute würde man Burnout sagen. Als ich zurück sollte, bekam ich einen Weinkrampf und wollte am liebsten sterben“ – als Erika C. (74) den Bericht über die Leiden einer 14-Jährigen in den 60er Jahren im damaligen Kloster Frankenburg las, kamen ihre eigenen Erinnerungen an diese Horror-Zeit hoch.