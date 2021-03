Frühlingsbeginn bringt Schnee statt Sonnenschein

Frost am Sonntagmorgen

In der Nacht auf Sonntag wird es dann eisig kalt. Am Morgen ist sogar verbreitet mit Frost zu rechnen. In der Nacht auf Montag verstärkt sich nochmals der Schneefall und fällt im Nordstau ergiebig aus. So kündigen sich vom Hochkönig bis zum Hochschwab neuerlich 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee an.