Am 20. März ist endlich wieder Frühlingsbeginn

Das wohl älteste deutsche Wort für Frühling ist die Bezeichnung Lenz (vom althochdeutschen „lenzo“). Sie bedeutet so viel wie „die Zeit, in der lange Tage sind“ oder „die Zeit, in der die Tage länger werden“. Im heutigen Sprachgebrauch hat das Frühlingshafte seinen festen Platz: Frühlingserwachen, zweiter Frühling, Frühlingsgefühle.