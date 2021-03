Nach 19 Stunden Anreise gibt‘s bei WM nur Vollgas!

Ganze 1500 Kilometer mit dem Camper. Die legten Robert Gehbauer und Papa Andi in 19 Stunden (und mit langen Corona-Kontrollen in Genua sowie Zwischenstopp in Padua) auf dem Weg von Drobollach nach Andorra zurück. Wo für das Kärntner Duo auf 2040 Meter Seehöhe im malerischen Sant Julia de Loria die Wintertriathlon-WM über die Bühne geht.