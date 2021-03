Problemlos in den neuen Lebensabschnitt „wechseln“

Was soll „frau“ ab etwa 45 essen?

Um Gewichtszunahme, Organverfettung und Muskelabbau (Hormonmangel und geringerer Kalorienbedarf sind typisch für diese Lebensphase) sowie daraus resultierende Erkrankungen (z. B. Diabetes) zu verhindern, riet Ernährungsmedizinerin Dr. Karmen Elčić-Mihaljević aus Wien in der „Ärztekrone“ kürzlich zu folgender Ernährung: Fett- und Kohlenhydratzufuhr auf die Hälfte reduzieren, Eiweißkonsum darf nicht verringert werden (sonst droht Muskelabbau!). Die tägliche Proteinmenge optimalerweise auf 3 Portionen aufteilen. Ideale Eiweißquellen sind fettarme, tierische Lebensmittel (wie Landfrischkäse mit 0,2% Fett). Wer auf pflanzliche Proteine setzt, sollte die Sojabohne bevorzugen. Ansonsten ist mediterrane Kost mit viel Gemüse sowie ungesättigten (z. B. in Olivenöl) und Omega-3-Fettsäuren (aus Fisch) empfehlenswert. Zur individuellen Ernährungsberatung hat Dr. Elčić-Mihaljević übrigens das Programm „ButterflyFly" entwickelt (Info in ihrer Ordination).