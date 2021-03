Erste Bilder des BMW i4: Das Serienmodell im Drift

Gran Coupé mit E-Motoren

Was wir sehen, ist die Form eines BMW-Gran-Coupés. Dynamische Linien, vier Türen, also das, was nach dem i4 wohl auch den BMW 4er Gran Coupé ausmachen wird. Wie beim BMW iX3 unterscheiden sich i4 und 4er explizit an Front und Heck. i4-exklusiv sind die blauen Farbakzente sowie die luftwiderstandsoptimierten Aero-Felgen. Das auffälligste Design-Feature hat nichts mit dem Antrieb zu tun: Allen gemein sind die riesigen BMW-Nieren an der Front. Oder sagen wir es so: Der BMW i4 sieht aus, wie ein 4er-BMW mit vier Türen und Änderungen vorne und hinten.