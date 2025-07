Giorgio Armani meldet sich nach Krankheit zurück

„In den letzten Wochen habe ich die Umarmung all jener gespürt, die an mich gedacht haben – Familie, Kollegen, Mitarbeiter, die Presse und Menschen in den sozialen Netzwerken. Heute, an meinem 91. Geburtstag, möchte ich Ihnen allen für Ihre Nähe danken“, hieß es in Armanis Schreiben, das am Freitag in mehreren italienischen Tageszeitungen erschien.