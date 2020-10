Der neue 4er-BMW kann mehr als nur polarisieren

Sprintmodus als Abteilung Attacke

Neu im Paket der üblichen Fahrmodi ist der sogenannte Sprintmode. Er wird aktiviert, indem man länger am linken Schaltpaddle zieht. Dadurch schaltet die serienmäßige ZF-Achtgangautomatik in den niedrigstmöglichen Gang und es wird der Sportmodus aktiviert (wenn man vor her im Comfortmodus gefahren ist). Im Prinzip ist das ein Kickdown, ohne dass man dafür Vollgas geben muss, sowie ein Verschärfen der Gaspedalkennlinie. Vorteil: Wenn man jetzt Gas gibt, ist sofort alles an Antriebsleistung da, was man etwa für einen Überholsprint braucht. Ohne die Verzögerung eines Kickdowns.