Keine Rapid-Rückkehr! Wie geht’s bei Marko weiter?

Mit 17 Jahren war er vom FAC zu Twente gewechselt, dort kickte er von 2006 bis 2009. Anfangs wohnte er bei einer Gastfamilie. „Holland hat in meinem fußballerischen Leben sehr viel Einfluss. Alles, was ich in den drei Jahren erlebt habe, war wunderschön“, erklärt der 36-jährige Wiener.