Taylor Fritz vs. Carlos Alcaraz ab 14.30 Uhr LIVE

Der Spanier Carlos Alcaraz ist gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz natürlich Favorit, auch wenn Fritz mit dem vorjährigen US-Open-Finale in neue Major-Gefilde vorgestoßen ist. Alcaraz führt in direkten Duellen mit Fritz 2:0, und hat auch noch keinen Satz verloren. Fritz kam allerdings mit breitem Rücken an die Church Road, hatte er doch mit zwei Rasentiteln im Vorfeld eine tolle Vorbereitung.